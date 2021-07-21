Нефть теряет в цене на фоне данных о росте запасов в США

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов опускаются на фоне данных о неожиданном росте запасов в США.

По состоянию на 8:22 сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,39 до $68,96, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,38 до $66,76 баррель, сообщает «Финмаркет».

При этом аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова полагает, что «отчет Минэнерго США в среду, по средним прогнозам, покажет сокращение запасов нефти на 4,46 млн баррелей, а бензина — на 1,04 млн баррелей, что было бы для котировок позитивным сигналом».

«Ближайшие сопротивления для цен расположены у 70 долларов и 68 долларов» по сортам Brent и WTI соответственно, указывает эксперт в своем обзоре.

Добавим также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.

18 июля министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки — с августа и до конца текущего года. Кроме того, участники альянса намерены полностью восстановить добычу нефти на докризисном уровне к сентябрю 2022 года, то есть за последующие 12 месяцев они собираются умеренными темпами вернуть на рынок 5,8 млн баррелей за сутки. Причем Саудовская Аравия не исключила, что совместные действия стран ОПЕК + возможны и после 2022 года, если этого потребует ситуация на рынке.