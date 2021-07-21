Надя Дорофеева и Владимир Дантес озвучили главных героев в анимации «Гулливер возвращается»

Полнометражный анимационный мультфильм «Гулливер возвращается» выходит во всеукраинский прокат уже 19 августа. Производством занимаются 95 Animation Studio и Gulliver Films. Над проектом работали лучшие аниматоры Украины, зарубежные специалисты, а также команда сценаристов Студии «Квартал 95».

Красавицу Марсе и подругу Гулливера озвучила певица DOROFEEVA. Кроме того, в анимации ее героиня выполнит несколько песен.

«Хотя я не первый раз «отдала» свой голос героини мультфильма, было волнительно и интересно. Это такой многогранный процесс: тебе нужно включить актерское мастерство, понять своего персонажа и его характер, вжиться во все его эмоции и передать их голосом. Мне очень понравилось быть Марсе. А еще я приятно удивилась, когда услышала, как дублировал своего героя Гулливера Вова, и как наши голоса сочетаются», — комментирует DOROFEEVA.

Главного героя Гулливера озвучил певец и телеведущий Владимир Дантес.

«На озвучке мы с Надей не сталкивались и почти не слышали друг друга. Но было очень круто слушать, когда я приходил дописывать материалы, а Надя уже что-то записала. Я бы разговаривал с ней, но визуально видел совсем другого персонажа, с другими эмоциями. Это очень необычно», — вспоминает Дантес.

Одного из главных героев анимации озвучил народный артист Украины Станислав Боклан: «Честно говоря, когда мне предложили озвучить анимацию «Гулливер возвращается», я ожидал более спокойного героя. А мой Блефуску — грубый и громкий персонаж мультфильма. Было интересно озвучивать такого харизматичного злодея, который все время рычит и кричит».

Короля Лилипутии озвучил актер Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой: «Мой герой — король! Но мне кажется, в нем живут несколько личностей, которыми он руководствуется. Король Лилипутии смешной, строгий, и главное — сумасшедший! Очень интересно было его озвучивать, поскольку с таким персонажем я сталкиваюсь впервые. Еще он поет песню! Конечно, я пел самостоятельно. Для этого мы занимались — мне ставили голос. Должно получиться очень интересно».

Еще одного из героев, старого Фрелока, озвучил актер и автор «Студии Квартал 95» Александр Пикалов.

«Я очень люблю озвучивать мультфильмы. С утра до вечера бы это делал. Они добрые и положительные. В «Гулливере» сначала было сложно попадать по липсингу (артикуляция героев), поскольку он английский. Анимацию создавали на английском языке для мирового рынка. Так что сначала сложно было поймать волну. А когда настроился, то все пошло легко», — прокомментировал Александр.

Персонажа Пикалова зовут Фрелок — он отец малой Марсе и старый друг Гулливера.

«Крепкий, прямолинейный, уравновешенный. У него низкие басы и крутой пес рядом, напоминающий моего Патрика (домашний любимец французский бульдог). Так что с ним было очень просто. Мне этот герой совершенно подошел», — не скрывает удовлетворения от озвучивания Пикалов.

Какая анимационная пара сложилась у Вовы и Нади зрители смогут увидеть уже 19 августа во всех кинотеатрах Украины.