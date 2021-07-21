Мелодрамы, фэнтези и хорроры: 13 новинок Netflix, которые нельзя пропустить

Каждый месяц стриминговый сервис Netflix радует своих подписчиков новыми фильмами и сериалами на самый разный вкус. Мелодрамы, фэнтези, хорроры и не только — рассказываем о главных премьерах этого месяца.

«Воины династии» (Dynasty Warriors)

Страна: Гонконг, Китай

Режиссер: Рой Чоу

Премьера: 1 июля

Новый фэнтези-боевик, который был снят еще в 2019 году, основан на одноименной японской франшизе популярных среди геймеров видеоигр. Действие картины происходит в эпоху заката империи Хань. Генерал Дун Чжо смещает с престола законного наследника, захватив власть. Полководцы и мастера боевых искусств объединяются с целью устранить Дун Чжо, но сталкиваются с серьезной преградой. На стороне узурпатора оказывается самый сильный воин Поднебесной по прозвищу Летающий Генерал, в ожесточенной схватке с которым и предстоит схлестнуться воинам восстания.

Кадр из фильма «Воины династии»

«Молодые монархи» (Young Royals)

Страна: Швеция

Режиссеры: Ройда Секерзес, Эрика Кальмейер

Премьера: 1 июля

Новый сериал Netflix расскажет о жизни юного монарха Вильгельма из вымышленной королевской семьи в Швеции. Из обычной средней школы подростка переводят в элитную школу-интернат, где он должен следовать всем установленным правилам и поддерживать репутацию своей уважаемой семьи.

Наряду с этим Вильгельм познает и другие стороны жизни в школе-интернате, а также начинает испытывать романтические чувства и влечение к своему однокласснику. Все меняется, когда юный принц узнает, что ему предстоит занять престол. Эти новости заставляют его в корне переосмыслить свою жизнь и сменить приоритеты.

Кадр из фильма «Молодые монархи»

«Восьмая ночь» (The 8th Night)

Страна: Южная Корея

Режиссер: Ким Тхэ-хен

Премьера: 2 июля

«Восьмая ночь» — дебютная работа южнокорейского режиссера Ким Тхэ-хена. Фильм ужасов расскажет историю, которая началась 2500 лет назад. Тогда злобный демон попытался устроить на земле ад, но ему противостоял Будда. Он лишил демона глаз, в которых заключалась его могучая сила, и спрятал их в разных сундуках.

В 2005 году один из сундуков обнаруживает археолог, а спустя 14 лет ему удается провести ритуал и выпустить демоническую сущность на свободу. Чтобы обрести былую силу, глазу нужны семь душ, а его последней жертвой должна стать шаманка-девственница. Не допустить возрождения демона пытается последователь Будды, который хранит у себя второй глаз. Он отправляет своего молодого послушника на поиски бывшего монаха Сон-хва, ведь только в его силах помешать демонической сущности пройти семь заветных ступеней.

Кадр из фильма «Восьмая ночь»

Трилогия «Улица страха» (Fear Street)

Страна: США

Режиссер: Ли Джаньяк

Премьера: 2, 9 и 16 июля

В этом месяце Netflix выпустил сразу три фильма из серии «Улица страха», основанных на бестселлерах американского автора «литературы ужасов» Роберта Лоуренса Стайна. Хоррор-антологии раскрывают тайны мистического городка Шейдисайда, где на протяжении нескольких веков бушуют потусторонние силы и происходят таинственные убийства. Во всех трех фильмах главной героине и ее друзьям придется не только бороться за собственные жизни, но и с головой окунуться в страшное прошлое городка, чтобы наконец снять проклятие с его жителей.

Кадр из фильма «Улица страха. Часть 3»

«Прекрасная возлюбленная» (Haseen Dillruba)

Страна: Индия

Режиссер: Винил Мэтью

Премьера: 2 июля

Новая картина Винила Мэтью очень сильно отличается от кино, которое обычно снимают в Болливуде. По сюжету детективного триллера полиция расследует загадочное убийство мужчины, первой подозреваемой в котором становится его супруга. В ходе расследования выясняется, что у женщины были мотивы для совершения преступления: она состояла в романтических отношениях с двоюродным братом мужа и даже успела объявить супругу о своем намерении с ним развестись. Однако чем больше подробностей своего брака раскрывает подозреваемая, тем больше возможных версий произошедшего рождается у следствия.

Кадр из фильма «Прекрасная возлюбленная»

«Ты — моя весна» (You Are My Spring)

Страна: Южная Корея

Режиссер: Чон Джи-хен

Премьера: 5 июля

Еще один сериал из нашей июльской подборки новинок Netflix снят в жанре остросюжетной драмы. Главные герои фильма — девушка, работающая менеджером в отеле, и психолог, переживший не самое простое детство. Они соседи, но никогда ранее не общались. Сближает их убийство, произошедшее в их доме.

Постер к фильму «Ты — моя весна»

«Водный Человек» (The Water Man)

Страна: США

Режиссер: Дэвид Ойелоуо

Премьера: 9 июля

Новый семейный приключенческий фильм стал режиссерским дебютом актера Дэвида Ойелоуо, который также сыграл в нем одну из главных ролей. По сюжету картины мальчик по имени Ганнер готов на все, чтобы спасти свою тяжелобольную мать. Узнав легенду о Водном Человеке, который в силах обмануть смерть, Ганнер сбегает из дома и вместе с подругой отправляется на его поиски. Опасное приключение приводит мальчика к цели, и теперь ему предстоит встреча с мифическим персонажем, о котором раньше он только читал в книгах.

Постер к фильму «Водный Человек»

«Прошлым летом» (Last Summer)

Страна: Турция

Режиссер: Озан Ачыктан

Премьера: 9 июля

Новая турецкая мелодрама рассказывает о незабываемых летних каникулах 16-летнего Дениза. Подросток приезжает отдохнуть на побережье, где встречает любовь своего детства. Его чувства, как оказалось, не остыли, вот только она всегда относилась к нему как к брату. В этот раз Дениз не намерен отступать — он хочет добиться расположения девушки. Вступив в борьбу за свое счастье, он попадает в любовный треугольник.

Постер к фильму «Прошлым летом»

«Классическая история ужасов» (A Classic Horror Story)

Страна: Италия

Режиссеры: Роберто Де Фео, Паоло Стрипполи

Премьера: 14 июля

Очередной фильм из нашей подборки неспроста носит название «Классическая история ужасов», ведь все события в нем развиваются как в типичном ужастике начала нулевых. Группа друзей отправляется в веселое путешествие на фургоне и ночью попадает в аварию. Через какое-то время ребята приходят в себя, но в уже совершенно незнакомом им месте. Рядом больше нет трассы и отсутствует сотовая связь. Кругом дремучий лес и странный дом посреди него.

Пока все действительно выглядит как в классическом фильме ужасов, развязку которого можно предсказать заранее. Однако не спешите делать поспешные выводы — на самом деле место, в котором оказались друзья, хранит куда больше страшных тайн, чем вы можете себе представить!

Постер к фильму «Классическая история ужасов»