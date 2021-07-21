Лучшие сайты для изучения английской грамматики

Не секрет, что для многих грамматика — одна из самых сложных этапов изучения языка. Но так ли на самом деле она страшна? Вовсе нет.

Главное — грамотно подойти к ее изучению, ведь зубрежка правил не приносит большого результат. Делать это нужно с умом и, желательно, с помощью профессиональных и понятных ресурсов.

Изучение особенностей грамматики можно упростить с помощью следующих сайтов, где собрано много полезной информации.

Bistro English

Сайт Bistroenglish сразу привлекает своей простотой и понятностью. На данной платформе вы можете найти множество видео-уроков, аудио-уроков и видеокурсов на тему современного английского языка, а также обучающие курсы для разных уровней, а также немаловажный курс “английский для детей”.

Все уроки создаются сертифицированным Кембриджем преподавателем Оксаной Долинка с опытом работы более 10 лет! Также на сайте представлено много отзывов с благодарностями Оксане, поэтому BistroEnglish является отличной платформой для изучения языка.

Easy World of English

Дизайн сайта оформлен очень красиво и сделан на английском языке (что может быть трудностью для новичков). При входе на сайт представлено 4 направления обучения: грамматика, произношение, чтение, словарь с картинками (проиллюстрированы общеупотребительные слова и их произношение).

Каждый урок относится к одной отдельной теме, после него идет раздел с упражнениями, которые помогают проверить, как хорошо усваивается.

Learn English Today

Создатели сайта предлагают много материалов и ресурсов для изучающих. Его цель — предоставить ресурсы и материалы, которые помогут учащимся эффективно изучать язык.

Особое внимание стоит обратить на так называемую “идиому дня”. Сменяется она каждый день, а ниже написано объяснение значения и примеры использования.

*Примечание: веб-сайт использует британский вариант английского.

Каждый из этих сайтов по-своему хорош, и на основе вышеизложенной информации вы можете выбрать удобную для себя платформу. Со своей стороны мы рекомендуем BistroEnglish, так как данный сайт самый удобный и предлагает комплексные программы, которые подойдут каждому.

Кроме того, не забывайте, какой бы курс для изучения вы не выбрали, наибольшее значение имеют ваши усилия. Занимайтесь английским регулярно, ведь даже 10 минут каждый день намного эффективнее чем 2-3 часа занятий раз в неделю.

У вас все получится, мы в вас верим!

