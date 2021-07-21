Критики похоронили новый мультсериал о бурундуках от Disney

Disney показал трейлер долгожданного перезапуска мультсериала Чип и Дейл , в котором главные герои – бурундуки Чип и Дейл будут противостоять хулиганам в парке и охотиться за желудями. При этом сюжет не будет связан с оригинальным сериалом, выходившим в 90-е, пишет segodnya.ua.

Трейлер нового «Чипа и Дейла» (Chip ‘n’ Dale: Park Life) появился на -канале стриминг-платформы Disney+. Именно там состоится премьера, 28 июля. В мультсериале герои не будут разговаривать, а все происходящее будет описываться через их эмоции и действия.

Поклонников уже расстроило то, что из «Чипа и Дейла» убрали многих постоянных персонажей: Гаечку, Вжика и Рокфора. Сами Чип и Дейл тоже поменялись. Теперь они не те бурундуки, которые «спешат на помощь», а обыкновенные охотники за желудями. Но Disney решил добавить в историю других своих классических героев: Дональда Дака и Плуто.

На трейлер нового «Чипа и Дейла» отреагировали неоднозначно.

«Мне очень жаль, но два персонажа, которых выдают за Чипа и Дейла, не являются Чипом и Дейлом, которых я любил в детстве»

«Дисней продолжает портить вещи своим ужасным стилем анимации. Превратил некогда хорошую анимацию в тупую анимацию»

«Рисовка хуже, чем в старых мультфильмах, лучше бы не трогали уже»

«Что я только что увидел, треш какой-то…»