Красавица-дочь Сильвестра Сталлоне сразила красотой на светском выходе

Средняя дочь Сильвестра Сталлоне стала королевой вечера на светском выходе. Не так давно наследница прославленного актера приняла участие в съемках «Полночи на злаковом поле». Эта картина не первая для Систин, но считается знаковой, ведь именно благодаря ей девушка получила признание.

Пропустить закрытый показ Систин не могла, поэтому появилась на красной дорожке при полном параде. Фотографам Сталлоне позировала в изумрудном атласном мини, которое дополнила золотистым поясом и клатчем. Звездная наследница уложила волосы мягкими локонами и сделала умеренный макияж в нюдовых тонах.

Поддержать сестру пришли и 25-летняя Софи, и 19-летняя Скарлет. Примечательно, что все три девушки выбрали эффектные мини.

В Сети отметили: девушки выглядят просто бесподобно.

«Вот это ножки у всех», «Надо же, какие красотки», «Девчонки — просто бомба», «Сильвестру сильно повезло с такими дочерьми», — хвалили и Систин, и остальных.

Источник фото: Legion-media