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Эмма Стоун снимет авторский фильм с Тильдой Суинтон

Эмма Стоун снимет фильм с Тильдой Суинтон

Эмма Стоун вместе с супругом Дэйвом МакКэри спродюсирует пока что безымянный фильм, производством которого займется студия А24.

Сюжет проекта держится в секрете. На данный момент неизвестны ни жанр, ни направление, ни тематика, вообще ничего. Но известно, что роль в картине исполнит Тильда Суинтон.

В режиссерском кресле находится дебютант Джулио Торрес. Возможно, МакКэри выступит не только продюсером, но также напишет сценарий: муж Эммы Стоун известен в первую очередь как сценарист популярного комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

21 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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