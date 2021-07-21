Эмма Стоун снимет авторский фильм с Тильдой Суинтон

Эмма Стоун вместе с супругом Дэйвом МакКэри спродюсирует пока что безымянный фильм, производством которого займется студия А24.

Сюжет проекта держится в секрете. На данный момент неизвестны ни жанр, ни направление, ни тематика, вообще ничего. Но известно, что роль в картине исполнит Тильда Суинтон.

В режиссерском кресле находится дебютант Джулио Торрес. Возможно, МакКэри выступит не только продюсером, но также напишет сценарий: муж Эммы Стоун известен в первую очередь как сценарист популярного комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире».