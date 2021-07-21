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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала странное фото топлес

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис опубликовала фото топлес. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-сторис.

На размещенном в сети кадре знаменитость сидит на фоне природы спиной к камере в плавках желтого цвета. На фотографии видно, что на девушке отсутствует верхняя часть купальника, а на спину обильно нанесен солнцезащитный крем. «Сегодня последний день, когда мне 29 лет», — подписала она пост.

Читатели Daily Mail принялись критиковать внешность девушки. «Тебе скоро 30 лет, повзрослей и перестань публиковать подобные фото», «Ты позоришь своих знаменитых родителей», «У нее очень широкая спина, сразу видны гены Брюса Уиллиса», «Чем ты вообще занимаешься? Найди работу или выйди замуж», «Ужасное тело», — писали они.

21 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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