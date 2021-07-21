Что предлагает Анна Гефтлер и ее адвокатская контора

Нередко в жизни людей возникают моменты, когда решить возникшие споры в любой сфере деятельности можно только в суде или с помощью юристов. Для того чтобы отстоять свои права, необходимо обратиться к адвокату, который в первую очередь должен быть высококвалифицированным и порядочным. Именно такими специалистами являются сотрудники адвокатской конторы во главе с ее основательницей Анной Гефтлер. Здесь работают профессионалы в разных сферах права, которые максимально эффективно решают проблемы своих клиентов, отстаивают их права до последнего.

Анна Гефтлер окончила юридический институт в Израиле, чтобы в дальнейшем помогать юридически всем, кто нуждается в поддержке. Создав адвокатскую контору, она набрала в штат команду профессионалов, готовых развиваться, делать все возможное и невозможное для восстановления справедливости. В адвокатской конторе для каждого клиента обеспечивается индивидуальный подход, разрабатывается комплекс мер для решения возникших вопросов. Здесь работают русскоязычные адвокаты, поэтому получить качественные юридические услуги будет довольно легко.

Основной специализацией адвокатской конторы Анны Гефтлер являются следующие направления:

семейное право;

трудовое право;

вопросы гражданства и легализации статуса в Израиле.

Здесь работают специалисты и в других сферах права. По мнению основательницы бюро, необходимо браться за дела, в которых адвокат действительно является экспертом, чтобы не навредить клиенту. Поэтому узкая специализация каждого адвоката позволяет добиться успеха практически в каждом направлении, за которое берется компания.

О качественной и высокопрофессиональной работе опытных специалистов свидетельствуют только положительные отзывы клиентов, которым добиться справедливости и защитить свои права помогли адвокаты компании. Получить консультацию по телефону можно абсолютно бесплатно. По форме обратной связи можно обратиться напрямую к Анне Гефтлер и задать интересующий вас вопрос.

Специалисты юридической компании всегда нацелены на результат. Они уверены в том, что нет ничего невозможного. Важно просто не опускать руки, искать выход для решения тот или иной проблемы. Высокий уровень профессионализма, грамотный подход к каждому делу, хорошие человеческие качества юристов говорят о том, что юридической конторе можно доверять.