Alien Lives Matter: продолжение «Района №9» будет основано на истории США

Режиссер научно-фантастического боевика «Район №9» Нил Бломкамп сейчас занят продолжением своей истории о притеснениях инопланетян в Южно-Африканской республике.

Вторую часть картины он снимает спустя 10 лет, а называться она будет «Район №10». Автор специально взял такую долгую творческую паузу, чтобы проект не был похож на «сиквел ради денег».

По словам режиссера, в основу проекта легли сюжеты из реальной американской истории. Предположительно, главной темой блокбастера станет борьба пришельцев за свои права.

«Пока мы продолжаем работу над сценарием, но он уже выглядит достаточно неплохо. Нам понадобилось 10 лет на то, чтобы осознать значимость этого фильма. Мы не хотели снимать его ради денег», — сказал он в интервью IGN.

«В истории Соединенных Штатов Америки было много всего, что отлично бы вписалось в мир “Района №9”. Погрузившись в эту тему, я понял, что все это отлично подойдет для продолжения», — добавил Бломкамп.

Отметим, что оригинальный фильм режиссера вышел на большие экраны в 2009 году. Действие сюжета разворачивалось в столице ЮАР — Йоханнесбурге. Там завис инопланетный корабль с пришельцами на борту.

Источник фото: Legion-Media