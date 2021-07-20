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ВОЗ: Новый штамм коронавируса «лямбда» проник более чем в 30 стран

«Лямбда»-штамм коронавируса зафиксирован уже более чем в 30 странах. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения, сообщается в Twitter организации.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что это относительно молодой штамм — его впервые обнаружили в Перу в декабре 2020 года. Он распространяется в основном в Северной и Южной Америке,

Сейчас ВОЗ внимательно следит за этим вариантом вируса и изучает данные о его циркуляции.

Ранее медики из Агентства общественного здравоохранения Англии высказали версию о том, что «лямбда»-штамм отличается от других версий мутациями в спайковом белке, который влияет на степень заразности.

Отметим, ВОЗ классифицировала «лямбду» как вариант, требующий пристального внимания. Предполагается, что новые мутации более заразны и усиливают резистентность к антителам.

Фармапедия

20 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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