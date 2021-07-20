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В Польше реки вышли из берегов и затопили сотни домов

Из-за сильных дождей на юге Польши несколько рек вышли из берегов и затопили сотни жилых домов и хозяйственных зданий.

На кадрах виден критический уровень подтопления в нескольких населенных пунктах. Потоки воды размыли дороги, порывистый ветер сорвал крыши с десятков домов, повалил деревья и повредил линии электропередач. Наиболее тяжелую ситуацию зарегистрировали в Малопольском и Подкарпатском воеводствах. Ухудшение погодных условий также зафиксировали в Чехии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил пострадавшие регионы, передает The First News. По словам политика, ситуация в воеводствах останется под контролем властей, если погодные условия не ухудшатся. «Мы ознакомились как с текущей метеорологической и гидрологической ситуацией, так и с возможными последствиями проливных дождей и штормов», — отметил он.

20 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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