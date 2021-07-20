В мире массовые банкротства из-за обвала биткоина

Цена биткоина (BTC), самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, опустилась ниже $30 тыс.

По данным на 7:42 курс биткоина находился на уровне $29,890 тыс. (минус 3,08% к закрытию предыдущих торгов), сообщает.

Как напоминает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь, «по итогам торгов понедельника курс биткоина едва удержался над уровнем 30 тыс. долларов». «За сутки главная цифровая валюта подешевела на 7%. Сегодня давление на BTC усилилось, что привело к утрате вышеупомянутой психологической отметки впервые за месяц», — говорится в обзоре эксперта.

На его взгляд, «прорыв этой поддержки был вполне ожидаемым — рынок долгое время консолидируется с нисходящим уклоном, испытывая трудности с восстановлением, не говоря уже о переломе медвежьего тренда и росте».

«Давление продавцов на биткоин и его коллег усилилось на фоне агрессивных распродаж на традиционных финансовых площадках, где инвесторов снова охватил страх по поводу пандемии. Число заражений вирусом и его штаммом энергично растет, что, в свою очередь, подрывает надежды на восстановление мировой экономики», — поясняет Чэнь Лиминь.

При этом, указывает он, «уже традиционно масла в огонь подлил Китай». «Народный банк КНР запретил крупным финансовым институтам страны проводить операции с цифровыми активами», — подчеркивает аналитик.

Добавим также, что биткоин — это пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования применяются криптографические методы. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Физически этой валюты не существует, но есть специальные реестры-блокчейны, в которых ведется учет количества биткоинов и их движение. Криптовалюта может использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 14 апреля 2021 года — $64,9 тыс.