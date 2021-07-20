Ученые создали самый тонкий в мире магнит, толщиной в атом

Новый ультратонкий магнит, считают ученые, поможет при создании новой вычислительной техники, а также инструментов для изучения квантовой физики.

Ученые и ранее создавали очень тонкие магниты, отличие новой разработки состоит в том, что магнит толщиной всего в один атом работает при комнатной температуре.

Исследователи из национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики США и Калифорнийского университета в Беркли синтезировали новый двумерный магнит, его назвали ван-дер-ваальсовым магнитом из оксида цинка.

Всего за несколько часов запекания в обычной лабораторной печи смесь превратилась в одноатомный слой оксида цинка с небольшим количеством атомов кобальта, зажатых между слоями графена. На последнем этапе графен сгорает, оставляя после себя всего один атомный слой оксида цинка, легированного кобальтом.

Исследователи давно искали способы сделать тонкие двумерные магниты, что позволило бы хранить данные гораздо большего объема в обычных, а не лабораторных условиях.