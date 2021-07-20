Студия Marvel назначила режиссера фильма «Блэйд»

Киностудия Marvel определилась с кандидатурой постановщика фильма «Блэйд». Новую версию истории о похождениях ночного охотника снимет Бассам Тарик, самой известной работой которого является лента под названием «Откуда ты родом?», вышедшая в 2020 году. Она претендовала на премию Британской Киноакадемии.

Напомним, что двукратный обладатель премии «Оскар» Махершала Али играет Блэйда, получеловека-полувампира, который выходит из своего убежища по ночам, чтобы выслеживать и уничтожать вампиров. Босс Marvel Кевин Файги объявил о кастинге Али на Comic-Con в Сан-Диего в июле 2019 года, при этом исполнительный директор отметил, что актер сам сообщил Marvel, что хотел бы сыграть персонажа после того, как получил свою вторую премию Киноакадемии за участие в драме «Зеленая книга».

Несмотря на ранний анонс, только в середине 2020 года Marvel действительно начала собирать творческую команду. Студия потратила месяцы на тщательный поиск подходящего сценариста, и в феврале этого года представила Стейси Осей-Куффу, работавшую ранее в проекте «Хранители» которая стала первой чернокожей сценаристкой киновселенной Marvel..