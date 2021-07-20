Стало известно, во сколько оценили интимные мемуары принца Гарри

На днях стало известно, что принц Гарри написал интимные мемуары. В них он описал свое детство, смерть мамы, опыт отцовства и другие важные события своей жизни. Так герцог Сассекский в очередной раз решил доказать всем, что его существование мало похоже на рай, а заодно вновь напомнить о себе.

На днях стало известно, что Гарри уже заключил контракт с крупнейшим издательским домом. Более того, была названа и сумма, которую принцу заплатят за выход этого проекта. Сумма сделки официально не разглашается, но в кулуарах говорят, что речь идет о 20 миллионах долларов. Над созданием мемуаров герцог Сассекский работает вместе с журналистом Дж. Р. Мерингером, сообщает Daily Star.

Книгу должны были передать в издательство Penguin Random House уже в августе. Позже сроки сдвинули на октябрь. Автобиография младшего сына покойно принцессы Дианы должна выйти в 2022 году.

В Сети пишут: судя по всему, финансовые запасы Гарри и Меган истощены, ведь супруги вновь вышли на тропу заработка. Об этом королевские эксперты предупреждали еще неделю назад. К тому же Гарри взял пример с собственной жены — та тоже недавно выпустила книгу, которая тут же подверглась критике в Сети.