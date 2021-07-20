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Самый богатый человек в мире вернулся из космоса

Капсула, в которой находятся Джефф Безос и три члена экипажа, спускается на землю

Космический корабль компании Blue Origin стартовал из Техаса и поднялся на высоту 100 км

Бизнесмен Джефф Безос вернулся на Землю после суборбитального полета в космос на борту нового космического корабля Shepard своей компании Blue Origin, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца запуска.

Ранее во вторник Безос и еще трое членов экипажа вылетели в космос с космодрома Blue Origin на западе Техаса, что стало новой вехой на пути к началу новой эры частных космических путешествий.

57-летний американский миллиардер, в настоящее время являющийся самым богатым человеком в мире, совершил полет длительностью около 11 минут на высоту 100 км. Это первый пилотируемый полет Blue Origin в космос.

Вместе с Безосом и его братом Марком в полет отправились 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник средней школы Оливер Дэймен, ставшие самым пожилым и самым молодым человеком в космосе соответственно

20 июля, 2021 | Category: США
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