Самый богатый человек в мире вернулся из космоса

Бизнесмен Джефф Безос вернулся на Землю после суборбитального полета в космос на борту нового космического корабля Shepard своей компании Blue Origin, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца запуска.

Ранее во вторник Безос и еще трое членов экипажа вылетели в космос с космодрома Blue Origin на западе Техаса, что стало новой вехой на пути к началу новой эры частных космических путешествий.

57-летний американский миллиардер, в настоящее время являющийся самым богатым человеком в мире, совершил полет длительностью около 11 минут на высоту 100 км. Это первый пилотируемый полет Blue Origin в космос.

Вместе с Безосом и его братом Марком в полет отправились 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник средней школы Оливер Дэймен, ставшие самым пожилым и самым молодым человеком в космосе соответственно