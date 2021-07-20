Руководство Китая угрожает Японии ядерным ударом в случае продолжения поддержки Тайваня Японией

фициальные лица Китая опубликовали видео с угрозой нанести ядерный удар по Японии. Это произойдет, если на Тайвань со стороны Токио будет отправлен «хотя бы один отряд» на фоне противостояния с Пекином из-за острова.

Также в видео призывают отобрать у Японии острова Дяоюйдао и Рюкю.

В видеоролике слышна речь диктора. Она отображается на экране текстом на английском языке. В нем говорится, что «если Япония не прекратит вмешиваться во внутренние дела Тайваня» и не перестанет препятствовать «справедливому воссоединению Китая», то КНР ответит Японии «безжалостным ядерным ударом».

При этом в ролике воспроизвели фрагменты выступлений высокопоставленных японских чиновников. Это были министр обороны Японии Нобуо Киси и его заместитель Ясухидэ Накаяма. Они заявляли о важности оказания поддержки Тайваню в обеспечении безопасности перед лицом китайской угрозы.

Также в видео вспомнили о высказываниях заместителя премьер-министра Японии Таро Асо. Он сказал, что при нападении Китая на Тайвань будет поставлено под угрозу «само выживание Японии». В итоге Токио пообещало потребовать вовлечения Соединенных Штатов в конфликт.

«Если Япония объявит войну Китаю в третий раз, китайский народ отомстит за всё: и за старое, и за новое», — грозится диктор. Ядерные бомбы там пообещали использовать без перерывов, пока Япония не объявит безоговорочную капитуляцию.