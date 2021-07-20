Россия отправила военных и танки к границе с Афганистаном

Россия устраивает военные маневры у афганской границы в условиях захвата боевиками «Талибана» 85% территории Афганистана.

Учения, в которых также примут участие военные Узбекистана, продлятся более 10 дней, с 30 июля по 10 августа. К месту проведения — полигону «Термез» в примыкающей к Афганистану с юга Сурхандарьинской области Узбекистана уже выдвинулись российские танки.

Всего две страны задействуют 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

Добавим, 5 по 10 августа в граничащем с «Афганом» Таджикистане тоже пройдут учения с участием военных РФ и Узбекистана. В трехстороннем формате солдаты и офицеры потренируются в Хатлонской области.