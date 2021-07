Появились новые постеры с персонажами «Дюны» Дени Вильнёва Президент Грузии заявила о неизбежности европейского будущего страны » Робота научили играть на пианино по нотам В США создали робота и научили его играть на пианино. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале PLOS One. Специалисты из Калифорнийского университета в Риверсайде уточнили, что речь идет о так называемых мягких роботах, которые созданы из материалов, подобных тканям живых организмов. Устройство получило несколько манипуляторов с пневматическим приводом, которые являются аналогами человеческих пальцев. Каждый такой палец для управления подключили к восьмибитному чипу ARM и пневматическому механизму. Принцип работы мягкого «робота-пианиста» заключается в нажатии конкретной клавиши музыкального инструмента в определенный момент времени. Атмосферное давление в камере каждого манипулятора регулируется посредством двоичных команд: единица — давление увеличивается, ноль — уменьшается. В результате подобной схемы робот получает простейшие сигналы от процессора и нажимает или отпускает клавишу пианино. Варьируя комбинации атмосферного давления и вакуума в каналах на чипе RAM, исследователи смогли заставить робота воспроизводить ноты, аккорды и даже целую песню. Специалисты показали, как созданный ими робот смог сыграть композицию Mary Had a Little Lamb.