Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли: «Умолял ее переспать со мной»

44-летний Райан Рейнольдс и 33-летняя Блейк Лайвли являются одной из самых любимых публикой голливудских пар. Их взаимные подколы и шутки друг над другом неизменно умиляют пользователей сети. Ну а в недавнем интервью в подкасте SmartLess с ведущими Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом Райан рассказал, как все начиналось.

Я встретил Блейк в самом темном закоулке вселенной, которая называется «Зеленым Фонарем» (будущие супруги вместе снимались в этом фильме, сыграв влюбленных; съемки проходили в 2010 году, а на экраны он вышел в 2011 году. — Прим. ред.). Мы были друзьями и приятелями, и примерно через полтора года мы пошли на двойное свидание, но мы встречались с разными людьми. Мы тусовались, и мы всегда как бы случайно поддерживали связь. А потом она собиралась в Бостон, я тоже собирался в Бостон. И тогда я сказал: «Я поеду с тобой»,

— поделился Райан.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в фильме «Зеленый Фонарь»

Я просто умолял ее переспать со мной. Через неделю я подумал: «Мы должны купить дом вместе». И мы сделали это,

— признался Рейнольдс.

Описывая их отношения, он сказал, что они «словно из сказки».

Сейчас пара, которая заключила брак в 2012 году, воспитывает трех дочерей: шестилетнюю Джеймс, четырехлетнюю Инес и годовалую Бетти. В интервью актер рассказал, как изменилась семейная жизнь во время пандемии и как проходило обучение Джеймс и Инес по Zoom.

У старших девочек было трудное время. Я без конца искал помощи. Я читал книги. Я пытался каким-то образом управлять этим кораблем, но у Блейк это получалось гораздо лучше, потому что я тоже ребенок,

— поделился Райан.

Актер также рассказал, как семейная жизнь сказалась на их с Блейк карьерах.

Блейк и я не снимаемся одновременно в фильмах. Если у Блейк есть проект, то я отказываюсь от работы. Она будет сниматься в фильме, а я буду с ней на съемках, буду присматривать за детьми,

— сказал Рейнольдс.

Ну а пока Райан давал интервью, его супруга уже успела снова подшутить над ним. У себя в инстаграме Блейк опубликовала скрин своего ответа на одну из недавних сторис Рейнольдса. На фото актер вытаскивает из-под машины черепаху.

Нам что, надо поверить, что это пост не о твоих крутых бицепсах?

— написала Лайвли.