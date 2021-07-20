Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано ВСІ спецоперацій ГУР Міноборони проти РФ — є загиблі

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв’ю «Апострофу».

«1 липня провал операції з поставки клістронів. 8 липня — спроба фактично вбити Шведа — командира диверсійної групи в Києві. 24 липня — провал операції з «вагнерівцями». 30 липня, ми про це не говоримо, але я просто читаю російські новини, затримання української агентурної групи в РФ», — зазначив журналіст.

За його словами, потім відбулися ще кілька операцій, про які він поки що не може говорити публічно.

«Але це теж були операції ГУР Міноборони. Як мінімум три, про які мені відомо. Які були провалені, внаслідок яких є загиблі громадяни України. Значна кількість людей була затримана противником і перебуває в російських тюрмах. Це не був один випадок, це не було два випадки», — наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов додав, що стався зрив усіх секретних операцій Головного управління розвідки Міноборони проти РФ.

«Мені відомо зараз про сім операцій. Усе це сталося протягом липня-грудня 2020 року», — наголосив журналіст.

