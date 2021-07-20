РФ и США проведут консультации по стратегической стабильности Внешность состарившейся Сары Джессики Паркер удивила фанатов » Президентский дворец в Афганистане подвергся ракетной атаке Президентская резиденция в центре Кабула попала под обстрел. По информации телеканала TOLO, у дворца разорвались «несколько ракет». О пострадавших пока неизвестно. Кто провел ракетную атаку, не сообщается. Инцидент произошел во время молитвы по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Россия и мировое сообщество обеспокоены ухудшением ситуации в Афганистане из-за продвижения боевиков «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России). Талибы захватили значительную часть страны после объявленного президентом Джо Байденом полного вывода войска США из Афганистана. К настоящему моменту под контролем «Талибана» оказалось 85% всех афганских территорий.