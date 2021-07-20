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Президент Грузии заявила о неизбежности европейского будущего страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что европейское будущее страны неизбежно. Таким мнением она поделилась в ходе выступления на международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона».

«Европейское будущее Грузии — это неотъемлемая часть нашей истории и ценностей», — заявила президент.

В конференции участвуют президенты Молдавии, Украины и Грузии, а также президент Европейского совета Шарль Мишель. Она проходит в Батуми. Планируется подписание декларации саммита «Ассоциированного трио». Документ должен стать базой для координации усилий республик по вступлению в ЕС.

Зурабишвили отметила, что формат мероприятия «при участии президента Европейского совета является проделанным шагом вперед в направлении нашего общего пути европейской интеграции».

20 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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