Преимущества и условия предоставления в аренду автомоек

Аренда аппарата высокого давления (автомойки) – экономически выгодное решение. С помощью такого оборудования можно не только очистить от загрязнений автомобиль, но и выполнить ряд других бытовых задач: отмыть гараж, бассейн, фасад здания. Если выбирать среди производителей, выпускающих такое оборудование, можно отдать предпочтение продукции бренда Kärcher.

Прокат устройства значительно сократит прямые и непрямые расходы. Кроме этого, не нужно будет искать подходящее место для хранения агрегата – это можно сделать на складе арендодателя.

Автомойки Kärcher: в чем их особенности

Большинство клиентов стремятся взять в аренду автомойку Kärcher благодаря ее техническим возможностям и преимуществам использования. Среди положительных особенностей оборудования необходимо выделить следующие:

функцию нагрева воды;

наличие мощного насоса;

оснащенность запатентованными соплами.

При необходимости оборудование предоставляется с дополнительными комплектующими. Это может быть грязевая фреза, пенная или пескоструйная насадка, дополнительные шланги длиной 10 или 20 метров.

Преимущества проката аппаратов высокого давления

Главный плюс, как уже упоминалось выше, заключается в экономии средств. Если самостоятельно покупать мойку, сразу придется заплатить крупную сумму денег. Поэтому прокат выгоднее. А когда нужно использовать не одну, а сразу несколько моек, экономия становится еще более ощутимой. Например, если использовать оборудование на начальном этапе развития бизнеса, аренда окажется более, чем оправданной.

Также к преимуществам проката можно отнести бесплатное техническое обслуживание. Эта процедура – задача арендодателя. Клиенту не нужно тратить средства, силы и время на проведение ремонтных работ или техническое обслуживание.

При рассмотрении плюсов проката автомойки, нельзя не вспомнить о бесплатном монтаже. Компания, предоставляющая такую услугу, не только устанавливает, но и проводит пуско-наладочные работы, что обеспечивает бесперебойное и правильное функционирование оборудования.

Условия предоставления аренды

Чтобы арендовать автомойку, необходимо предоставить определенные документы и внести предоплату. Физические лица должны иметь при себе паспорт (или любой официальный документ, подтверждающий личность) и идентификационный номер.

Юридическим лицам оборудование предоставляется в аренду при условии предоставления выписки из ЕГРПОУ, доверенности, а также копии паспорта уполномоченного лица.