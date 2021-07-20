Внешность состарившейся Сары Джессики Паркер удивила фанатов Робота научили играть на пианино по нотам » Появились новые постеры с персонажами «Дюны» Дени Вильнёва Экранизация романа Фрэнка Герберта выйдет в российский прокат 14 октября. Несколько постеров с героями фильма опубликовали в сети 19 июля, также сменив «обложку» в официальном твиттере грядущей картины — с логотипа на изображение с основными действующими лицами. «Дюна» основана на первой книге цикла Фрэнка Герберта и события фильма охвятят примерно половину её сюжета. Действие развернётся вокруг аристократа Пола Атрейдеса, которому предстоит возглавить войну против галактической империи, объединив жителей пустынной планеты Арракис. Режиссёром ленты выступил Дени Вильнёв, известный по «Бегущему по лезвию 2049», «Прибытию» и «Врагу». Адаптация научно-фантастического романа станет фильмом открытия Венецианского кинофестиваля, который пройдёт в сентябре 2021-го. Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) Чани (Зендея) Барон Владимир Харконнен (Стеллан Скарсгард) Стилгар (Хавьер Бардем) Герцог Лео Атрейдес (Оскар Айзек) Леди Джессика (Ребекка Фергюсон) Гурни Халлек (Джош Бролин) Дункан Айдахо (Джейсон Момоа)