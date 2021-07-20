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После Столтенберга НАТО может возглавить Грибаускайте

Йенс Столтенберг, експремьер Норвегии, возглавляет НАТО с октября 2014 года и должен уйти с должности в сентябре 2022 года. 

В штаб-квартире Альянса официальные дискуссии о преемнике только начинаются. Ожидается, что его фамилия объявят на саммите лидеров стран НАТО в Мадриде, который состоится в конце весны или в начале лета 2022 года. 

В то же время неофициально уже идут обсуждения, кто может претендовать на должность. Ряд чиновников и аналитиков склоняются к мнению, что Альянс стоит впервые выбрать генсеком женщину. Также есть точка зрения, что, учитывая обострение отношений с Россией, выбор на эту должность лидера из стран Восточной Европы мог бы стать важным сигналом для Кремля. 

Учитывая это Politico предполагает, что на первых позициях в списке потенциальных кандидатур окажутся експрезидентка Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, експрезидентка Литвы Даля Грибаускайте или действующая президенткой Эстонии Керсти Кальюлайд.

Впрочем, среди возможных кандидатов называют и Могерини, ексминистерку иностранных дел Италии и бывшую главную дипломатка ЕС. 

Однако в дипломатических кругах считают, что она не будет иметь поддержки Вашингтона, и более вероятной кандидатурой от Италии может быть Энрико Летта, премьер в апреле 2013-феврале 2014 года. 

Могут рассматриваться также Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, и експремьерка, сейчас Министерка иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

20 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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