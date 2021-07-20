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Ирина Шейк показала эротичные кадры с пляжной фотосессии

Ирина Шейк показала кадры с пляжной фотосессии

Всемирно известная супермодель Ирина Шейк показала горячие кадры с пляжной фотосессии на курорте Тулум в Мексике. Фото звезда обнародовала в своих Instastories.

Так, манекенщица поучаствовала в съемках для бренда купальников Tropic Of C, принадлежащего ее коллеге Кэндис Свейнпол.

35-летняя Шейк позировала в белоснежном бикини, лежа на воде и покачиваясь на волнах на лазурном пляже.

Отметим, что в аккаунте Tropic Of C также были опубликованы соблазнительные кадры с моделями на фоне экзотической природы.

20 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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