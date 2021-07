Студия Marvel назначила режиссера фильма «Блэйд» В мире массовые банкротства из-за обвала биткоина » Ирина Шейк показала эротичные кадры с пляжной фотосессии Всемирно известная супермодель Ирина Шейк показала горячие кадры с пляжной фотосессии на курорте Тулум в Мексике. Фото звезда обнародовала в своих Instastories. Так, манекенщица поучаствовала в съемках для бренда купальников Tropic Of C, принадлежащего ее коллеге Кэндис Свейнпол. 35-летняя Шейк позировала в белоснежном бикини, лежа на воде и покачиваясь на волнах на лазурном пляже. Отметим, что в аккаунте Tropic Of C также были опубликованы соблазнительные кадры с моделями на фоне экзотической природы.