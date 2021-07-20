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Джамала заинтриговала съемками в кино

Джамала заинтриговала съемками в кино

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала снимается в кулинарной драматической комедии «Смак свободи» (Freedom Tastes). В своем инстаграме звезда поделилась кадрами и видео со съемок.

«Такое ощущение, когда понимаешь, что ты не просто на съемочной площадке – а точно в кино. Слышу: «Внимание! Актриса на площадке!». Сейчас никаких подробностей, но уже скоро вы увидите на больших экранах фильм со мной. Камера. Мотор. Полетели», – рассказала Джамала на своей странице в инстаграме.

Режиссером фильма стал Александр Березань («Давай, танцюй!», «Шляхетні волоцюги»). Сценарий написала Елена Моренцова-Шулик.

Что нам известно о «вкусном» фильме «Смак свободи»?
Лента рассказывает историю о двух женских судьбах, с разницей в 100 лет и одинаковыми стремлениями и мечтами – сделать что-то новое и нужное, создавать, а не потреблять, показать многообразие и универсальность украинской кухни, сделать людей счастливее.

13 часов съемок. Очень крутое кино «Смак свободи». Придется подождать. Это будет очень интересно, – рассказала звезда в своей телеграме.

По сюжету, молодая девушка-повар Варя теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Яркая, горделивая, остроумная – она убегает с востока на запад страны, чтобы доказать, что жизнь – это не приговор! Неожиданная находка – книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко, зажигает девушку на смелую мечту – открытие ресторана имени госпожи Ольги. Удастся ли ей это сделать, несмотря на недоверие окружающих?

Главную героиню сыграет украинская актриса Ирина Кудашова (телесериал «Школа», фильмы «Мій Дідусь – Дід Мороз», «Інший Франко», «В чорній, чорній кімнаті»). Продюсером выступит Дмитрий Кравченко.

Промо-продюсер Екатерина Городничая рассказала, что идея фильма возникла, когда продакшн разрабатывал фильм «Інший Франко» о сыне Ивана Франко Петре. Оказалось, что жена Петра Франко Ольга Франко была автором первой украинской кулинарной книги с рецептами здорового питания.

20 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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