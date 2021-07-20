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Девиз Олимпиады изменили впервые в истории

Неизменный девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее!» подкорректировали. Об этом стало известно в ходе 138-й сессии МОК.

Теперь девиз звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

«Устаревший» олимпийский девиз был принят в 1894 году.

20 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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