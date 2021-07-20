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Джамала заинтриговала съемками в кино Россия отправила военных и танки к границе с Афганистаном » Девиз Олимпиады изменили впервые в истории Неизменный девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее!» подкорректировали. Об этом стало известно в ходе 138-й сессии МОК. Теперь девиз звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». «Устаревший» олимпийский девиз был принят в 1894 году.