Неизменный девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее!» подкорректировали. Об этом стало известно в ходе 138-й сессии МОК.
Теперь девиз звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».
«Устаревший» олимпийский девиз был принят в 1894 году.
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Девиз Олимпиады изменили впервые в истории
Неизменный девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее!» подкорректировали. Об этом стало известно в ходе 138-й сессии МОК.
Теперь девиз звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».
«Устаревший» олимпийский девиз был принят в 1894 году.
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