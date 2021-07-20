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Число смертей от COVID-19 в Индии может быть занижено в 10 и более раз

Госпиталь в Индии

Число смертей от COVID-19 в Индии может быть в 10 раз выше, чем заявлено официально. Об этом сообщили специалисты американского центра глобального развития.

Эксперты провели собственное расследование на основе трёх разных источников и выяснили, что с начала пандемии по июнь 2021 года в стране зафиксировано более четырёх миллионов избыточных смертей. По официальным данным, число пациентов умерших в Индии от коронавируса – чуть более 400 тысяч.

Американские специалисты признают, что причиной смертности может быть не только коронавирус, но, вероятно, именно COVID-19 был причиной значительной части избыточных смертей.
20 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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