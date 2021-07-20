Бритни Спирс готовится выйти замуж, хотя офтцтабно об этом пока не заявила. Певица засветила обручальное кольцо на безымянном пальце.

Оскандалившаяся певица Бритни Спирс спровоцировала слухи о помолвке с избранником Сэмом Асгари на фоне разборок с собственным отцом. Несколько недель назад певица впервые выступила в суде, где рассказала, что отец запрещал ей беременеть, заставлял работать и отнимал все деньги.

Тогда Спирс требовала, чтобы ей дали возможность самой распоряжаться своей личной жизнью, но ничего не изменилось — суд оставил прежнее решение в силе.

На днях папарацци подловили Бритни в машине вместе с возлюбленным Сэмом Асгари. На безымянном пальце певицы красовалось обручальное колечко. В прессе тут же заговорили о возможной помолвке, сообщает Daily Mail

Сама Спирс факт возможной свадьбы пока не подтвердила. Однако о своем желании выйти замуж певица говорила неоднократно. Не исключено, что именно с Асгари, который значительно младше нее, Бритни захочет обрести свое счастье.