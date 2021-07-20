Беременная Эшли Грэм порадовала поклонников новыми фото

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала округлившийся живот и порадовала поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 33-летняя знаменитость позирует на природе в штанах в черно-белую клетку и топе-бандо, оголяющем ее живот. Образ беременной манекенщицы дополнили темная фетровая шляпа, разноцветные сабо бренда Crocs и массивные золотистые серьги с крупным жемчугом.

Пользователи сети восхитились внешним видом Грэм в комментариях под публикацией. «Великолепное тело!», «Благодаря тебе женщины тоже публикуют фото своих беременных тел и не стесняются своей внешности! Как же здорово, что в современном мире каждое тело считается достойным и красивым!», «Поздравляю! Ты самая красивая мама на свете!» — писали они.