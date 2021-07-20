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Ben & Jerry’s прекратит продажи мороженого на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме

МИД Израиля назвал решение американской компании «капитуляцией» перед давлением «экстремистских и антиизраильских групп»

Компания Ben & Jerry’s объявила о намерении прекратить продажу своего мороженого на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан и в спорном Восточном Иерусалиме, заявив, что продажи на территориях, на которые претендуют палестинцы, несовместимы с ее ценностями.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, базирующейся в американском штате Вермонт, говорится, что она признает «озабоченность, которую разделяют с ней ее поклонники и надежные партнеры».

Компания отметила, что она поддерживает давние партнерские отношения с держателем лицензии, который производит мороженое Ben & Jerry’s в Израиле и распространяет его в регионе.

Ben & Jerry’s сообщила, что проинформировала партнера о том, что лицензионное соглашение, истекающее в конце следующего года, продлено не будет.

МИД Израиля назвал решение Ben & Jerry’s «капитуляцией перед продолжающимся агрессивным давлением экстремистских и антиизральских групп», заявив, что компания сотрудничает с «экономическими террористами».

20 июля, 2021 | Category: Израиль, Новости
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