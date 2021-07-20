75-летняя Шер стала натянутой куклой

75-летняя певица Шер удивила смелостью на прогулке в Портофино. Вот уже долгое время вокалистка не выходит на сцену и не радует свою аудиторию новыми треками, но продолжает осваивать современные тренды. Не так давно Шер появилась в TikTok, а на днях выгуляла смелый образ.

На улочках Портофино в провинции Генуя Шер прогулялась в кожаном корсете, подчеркивающем ее фигуру, и кожаных леггинсах. Звезда выглядела многократно моложе, что не укрылось от глаз случайных свидетелей.

Сама Шер, судя по всему, была в полном восторге от своего образа, потому что дополнила его соответствующими яркими акцентами — сережками и небольшой сумочкой.

В Сети внешний вид певицы расхвалили на все лады.

«Горячая штучка», «Шер не стареет», «Кто-нибудь, скажите ей, что ей уже 75», «Шер фантастическая, невероятная, суперклассная», — писали поклонники.

Источник фото: Legion-media