3 нюанса учебы в Польше, о которых вы не знаете

Когда выпускник украинской школы выбирает для получения высшего образования польский вуз, им, прежде всего, движет желание жить и обучаться в Европе. Но не менее значимо и качество образовательного процесса, в котором есть некоторые особенности.

Чем учеба в Польше кардинально отличается от высшего образования в Украине? Мы спросили об этом представителей Университета ВСБ.

Европейский диплом магистра

Сейчас образовательная программа в вузах разделена на две части: три года бакалавриата и два магистратуры. К слову, магистратура в Польше для украинцев доступна и при наличии степени бакалавра, подтвержденного украинским вузом. С полученным дипломом студенты подаются на магистерские программы и продолжают учиться в Польше.

Поступая на магистратуру, вы можете продолжить профильное образование, выбрав узкую специализацию и углубив знания или выбрать новую профессию. Ничего не помешает вам с дипломом финансиста поступить на специальность “Педагогика” или “Психология в бизнесе”.

После защиты магистерской диссертации на руках будет два документа об образовании — национальный и польский, востребованная специальность и открытые двери на европейский рынок труда.

Работай и плати за учебу

Информацию про обучение в Польше стоимость по контракту будущие студенты узнают задолго до поступления. Поступить иностранцам легко: конкурс 100 человек на 90 мест. Учеба обойдется около 1 тысячи долларов (в злотых) за год по программе бакалавриата и примерно столько же — в магистратуре.

У студентов удобный график посещения: есть свободное время, которое они тратят на подработку, в том числе по специальности. Это часть социальной политики вуза, позволяющая студентам самим заработать на оплату семестра, снимать квартиру, путешествовать на каникулах или копить деньги.

Налицо явное отличие от украинской образовательной системы, когда у студентов в день по 4 пары и за пропуски (прогулы) не допускают к сдаче экзаменов.

Обучение на английском

В основном преподавание ведется на польском, но для иностранцев доступны англоязычные программы. Чтобы стать их слушателем, английский необходимо знать очень хорошо. Потому при университетах проходят очные курсы английского языка в Польше.

Например, при университете ВСБ, действует годичный интенсив продолжительностью 30 недель или 540 часов, готовящий к зачислению в англоязычную группу. Стоимость — 1900 евро. Все учебники и дидактические материалы входят в эту сумму.

По результатам курса, слушатели осваивают английский на уровне B2, сдают экзамен TOEIC, получают сертификат международного образца и продолжают обучение в магистратуре, осваивая логистику, информатику, маркетинг и продажи, выбирая преподавание на английском языке.