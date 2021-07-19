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Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье

Американская актриса Шейлин Вудли высказалась против нереалистичных секс-сцен в кино, в которых персонажи не снимают нижнее белье. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда «Дивергента» заявила, что скромности в кадре она предпочитает реализм. «Часто в фильмах вы видите, как два человека занимаются сексом, а женщина при этом в бюстгальтере. Я не думаю, что в реальной жизни кто-то делает так. Секс в лифчике — может быть, очень редко», — сказала 29-летняя артистка.

Она призналась, что сама не стесняется сниматься в постельных сценах. Вудли пояснила, что всегда подробно обсуждает с коллегами детали съемки, что позволяет ей точно выстроить границы происходящего, а также определить, не будет ли нагота отвлекать от сюжета картины.

19 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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