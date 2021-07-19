Запит України на доступ до засобів спостереження на морі відхилений структурами НАТО в наслідок зливу інформації в ГРУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє глава офісу ГО «Міжнародне співтовариство з прав людини» Костянтин Золотаревський.

«НАТО вважає, що підтримки Канади, Італії, Іспанії, США і Великої Британії зусиль Румунії та Болгарії щодо захисту повітряного і морського простору Чорноморського басейну цілком достатньо для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні.

19.04.2021 року США припинили передачу розвідувальних даних космічних систем спостереження з високою роздільною здатністю для ГШ ЗС України», — нагадав він.

Аналітики вважают що основною причиною може буди злив данних з систем НАТО російським розвідувальним спецслужбам, зокрема ГРУ.