 

 
«  
  »

Запит України на доступ до засобів спостереження на морі відхилений структурами НАТО в наслідок зливу інформації в ГРУ

Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський

Запит України на відновлення доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє глава офісу ГО «Міжнародне співтовариство з прав людини» Костянтин Золотаревський.

«НАТО вважає, що підтримки Канади, Італії, Іспанії, США і Великої Британії зусиль Румунії та Болгарії щодо захисту повітряного і морського простору Чорноморського басейну цілком достатньо для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні.

19.04.2021 року США припинили передачу розвідувальних даних космічних систем спостереження з високою роздільною здатністю для ГШ ЗС України», — нагадав він.

Аналітики вважают що основною причиною може буди злив данних з систем НАТО російським розвідувальним спецслужбам, зокрема ГРУ.

19 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  