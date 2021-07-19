 

 
«  
  »

Японцы на содержание музея студии Ghibli собрала нужную сумму менее чем за день

Сумма, необходимая для покрытия расходов на ремонт и техническое обслуживание музея Ghibli, составляла 10 миллионов иен (около 90 тысяч долларов). Сбор средств для этого стартовал 16 июля и продлится до 31 января 2021-го. Уже к 19 июля удалось собрать более 199 тысяч.

Кампания по сбору средств для музея открыта только для жителей Японии, и минимальная сумма пожертвований составляет 5000 иен (45 долларов).

Причиной запуска кампании стало резкое снижение доходов от продаж билетов из-за пандемии — в 2021 году музей закрыт ещё с 25 апреля.

В префектуре Айти тем временем продолжается строительство тематического парка студии Ghibli. Работы начались в середине 2020 года, а открытие на данный момент запланировано на осень 2022 года.

19 июля, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  