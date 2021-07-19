«Выбери Мурдейл»: вышел первый тизер-трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения»

Сериал вернётся на Netflix 17 сентября.
Тизер сняли в виде рекламного ролика средней школы Мурдейла, в котором знакомят с новой директрисой, которую сыграла Джемайма Кёрк («Девчонки»). Женщина пришла на замену директору Гроффу и обещает «вернуть всё в норму».
Помимо героини Кёрк в третьем сезоне появятся и другие новые персонажи, роли которых исполнили Дуа Салех и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «Патриот»).
Все восемь эпизодов грядущего сезона выйдут на Netflix одновременно, 17 сентября.
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