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«Выбери Мурдейл»: вышел первый тизер-трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения»

Сериал вернётся на Netflix 17 сентября.

Тизер сняли в виде рекламного ролика средней школы Мурдейла, в котором знакомят с новой директрисой, которую сыграла Джемайма Кёрк («Девчонки»). Женщина пришла на замену директору Гроффу и обещает «вернуть всё в норму».

Помимо героини Кёрк в третьем сезоне появятся и другие новые персонажи, роли которых исполнили Дуа Салех и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «Патриот»).

Все восемь эпизодов грядущего сезона выйдут на Netflix одновременно, 17 сентября.

19 июля, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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