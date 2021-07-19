Время не щадит никого: актеры драмы «Голубая лагуна» 40 лет спустя Скарлетт Йоханссон обвинила киноиндустрию в тяжелой эксплуатации своего труда » «Выбери Мурдейл»: вышел первый тизер-трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения» Сериал вернётся на Netflix 17 сентября. Тизер сняли в виде рекламного ролика средней школы Мурдейла, в котором знакомят с новой директрисой, которую сыграла Джемайма Кёрк («Девчонки»). Женщина пришла на замену директору Гроффу и обещает «вернуть всё в норму». Помимо героини Кёрк в третьем сезоне появятся и другие новые персонажи, роли которых исполнили Дуа Салех и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «Патриот»). Все восемь эпизодов грядущего сезона выйдут на Netflix одновременно, 17 сентября.