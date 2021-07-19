Время не щадит никого: актеры драмы «Голубая лагуна» 40 лет спустя

Хотя премьера «Голубой лагуны» состоялась в 1980 году, до нашего зрителя фильм о подростковой любви добрался только в 90-е вместе с популяризацией видеомагнитофонов и кабельного ТВ. Кассеты с драмой засматривали до дыр. Но как же выглядят белокурый Аткинс, красавица Шилс спустя 40 лет?

На момент съемок в роли Эммелин в «Голубой лагуне» Брук Шилдс было всего 15 лет. В том же возрасте она стала самой молодой моделью, появившейся на обложке Vogue. К 16 Брук имела головокружительный успех в модельном бизнесе, зарабатывая по 10 000 долларов за одни съемки. Но и кинокарьеру Шилдс не забросила, снявшись более чем в сотне фильмов.

Сейчас актрисе 56 лет, с 2001 года она замужем за режиссером Крисом Хенчи, от которого родила двух дочерей.

Роль Ричарда в «Голубой лагуне» стала дебютной для Кристофера Аткинса. Его заметили во время работы спасателем на пляже и пригласили сниматься. Но Аткинс привлек к себе внимание именно внешностью, а не талантом, поэтому все его роли номинировали на «Золотую малину».

При том, что на счету актера более 100 ролей в кино, его звали в основном в низкобюджетные картины. Разочаровавшись в кино, Кристофер открыл собственную спортивную компанию и пункт, предлагающий рыболовные снасти на прокат.

У бывшего актера тоже двое детей, но со своей женой Линн Бэррон Вэбер он развелся после 22 лет совместной жизни. Кстати, его младшая дочь Бритни стала актрисой.