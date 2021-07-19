Володимир Зеленський заявив, що Україна, Молдова і Грузія втратили свої території через те, що хочуть йти в Євросоюз

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, Молдова і Грузія втратили свої території через те, що показали прагнення йти в Євросоюз. Та дорікнув країнам Европи за це.

Про це президент заявив під час Батумської конференції в Грузії, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, доказом того, що для України, Грузії і Молдови є місце в ЄС, може стати надання європейської перспективи трьом країнам.

«Ми хочемо, щоб територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово, але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від Вас, шановні європейці», — наголосив Зеленський.