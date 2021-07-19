Велюровый спортивный костюм как повседневное решение

Задумываясь, из какой ткани выбрать спортивный костюм, вспомните о таком восхитительном материале, как велюр. Неординарный комплект точно привлечет внимание и сделает вас королевой в любой ситуации: на прогулке в парке, на девичнике в кафе, на вечеринке, даже на свидании.

Спортивный костюм из велюра: преимущества и недостатки

Начнем с приятного. Перечислим главные достоинства, которыми обладает спортивный костюм женский “велюр”.

Трендовость. Женские спортивные костюмы из велюра неизменно пользуются модным успехом. Первый пик популярности прогремел в 90-х, с тех пор оригинальные плюшевые образы не покидают трендовый ТОП. Универсальность. Комплект сочетает в себе практичность и эффектность, а поэтому его можно надеть как на пикник, так и в клуб. Это стильный наряд на каждый день и для особых выходов в свет – кто не захочет иметь в хозяйстве такую палочку-выручалочку? Удобство. Мало что сравнится с нежными прикосновениями велюрового ворса. Такой комплект мягкий и уютный – идеальное решением для поездок и активного отдыха. Практичность. Ткань достаточно неприхотливая в уходе, устойчива к износу, долговечна.

Готовы заказать лучший образ в стиле спорт шик? Тогда скорее на “Клубок”, где вас ждет огромное разнообразие вариантов. Сегодня актуальны самые разные вариации на тему такого комплекта. Это может быть:

традиционная двойка из олимпийки и штанов;

женское худи плюс зауженные треники;

шорты с укороченной толстовкой;

узкие брюки а-ля леггинсы и кроп-топ.

Палитра также самая разнообразная. Переливающийся велюр выглядит интересно в любых оттеночных решениях, как светлых, так и темных.

Что обуть под велюровый костюм?

С основой образа разобрались. Чем дополнить такой незаурядный лук?

Выясним, с чем носить велюровый костюм. Оказывается, выбор обуви очень разнообразен, опять же, за счет стилевой неоднозначности лука. Подойдут:

традиционные кроссовки и кеды;

слипоны и мокасины;

туфли и босоножки;

шлепки и мюли;

ботинки и ботильоны.

Актуальны как спортивные варианты, так и гламурные решения, в том числе обувь на каблуке и платформе.

Как стирать велюровый костюм?

Такую вещь хочется как можно дольше сохранить красивой и опрятной. Выясним, как ухаживать за велюром, чтобы изделие не теряло внешний вид с годами. Сейчас вы убедитесь, насколько неприхотлив этот практичный материал.

Как стирать велюр? Ткань хорошо переносит как ручной, так и машинный уход. Ставим режим “деликатная стирка”, заправляем щадящее средство и запускаем технику. Лучше не использовать отбеливатели и агрессивные растворители. Отстирывайте пятна точечно при помощи мыльного раствора и губки.

Велюровые изделия нельзя выкручивать. При этом легкий отжим в стиралке вещь переживет без проблем.

Как гладить велюр? Это немнущийся материал, так что можно обойтись без утюжки. Но если сильно хочется, аккуратно пройдитесь с изнаночной стороны на средней температуре.

По материалам: https://klubok.com/