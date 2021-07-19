В Україні у травні-2021 померло на 28% більше людей, ніж рік тому

В Україні у травні 2021 року померли 57,29 тисяч осіб, що на 28,2% більше, ніж у травні 2020 року.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на дані Державної служби статистики.

Згідно з даними відомства, загалом із початку року в Україні померли 299,96 тис. осіб, що на 25% більше, ніж минулого року.

В серпні 2020 року кількість померлих у країні була на 3,9% більшою, ніж за той самий місяць роком раніше, у вересні – на 15,4%, у жовтні – на 17,5%, у листопаді – 35%, у грудні – на 42,9%, у січні 2021 року – на 7,7%, у лютому – на 9%, у березні – на 34,4%, у квітні – на 48,5%.

Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у травні-2021 скоротилася на 12,8% проти травня-2020 року – до 20,6 тис., а загалом за п’ять місяців вона скоротилася на 5,5% – до 109,63 тис.

Загалом населення України на 1 червня 2021 року становить 41 млн 408,2 тисяч осіб, що на 377,6 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше.