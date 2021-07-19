Ученые определили, кто первым начал выращивать коноплю

Генетики сравнили ДНК 110 разных сортов конопли, полученных из многих стран мира, и выяснили, что базальная группа происходит из Китая. Культивация этого растения началась около 12 тысяч лет назад, то есть в эпоху раннего неолита, что совпадает с археологическими находками. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Использование конопли с древних времен задокументировано для многих доисторических обществ Евразии и Африки. Так, еще Геродот описывал, что скифы, населявшие евразийские степи, ходили в паровые бани, где бросали семена конопли на раскаленные камни. Известны описания употребления конопли древними греками, римлянами и китайцами. Предполагается, что изначально семена этого растения начали употреблять в пищу, о чем свидетельствуют археологические находки из Азии древностью около 10 тысяч лет, а около 5,5 тысяч лет назад люди стали шить из волокон конопли одежду. Хотя такие ткани очень плохо сохраняются, но археологи сумели обнаружить саван из конопли старше 2400 лет.

Исследователи расходятся в мнениях относительно региона, где возникло коноплеводство, выдвигая в качестве версий обширные территории от Западной Азии до Северного Китая. Впоследствии кочевое население восточноевропейских и сибирских степей (представители ямной археологической культуры) активно распространили культивацию этого растения по континенту. Возможно, они использовали его в ритуальных целях уже около 5500–4500 лет назад. Подробнее об этом можно узнать из нашего блога «Древние степняки оказались распространителями конопли».

Гуанпэн Жэнь (Guangpeng Ren) из Лозаннского университета совместно с учеными из Китая, Великобритании, Индии, Катара, Пакистана и Швейцарии генетическими методами исследовал происхождение конопли посевной (Cannabis sativa). Ученые собрали 110 полных геномов разных сортов (дикорастущих, местных, гибридных, лекарственных) этого растения из многих стран мира с особым акцентом на Центральную и Восточную Азию, где предположительно произошло окультуривание конопли.

Guangpeng Ren et al. / Science Advances, 2021

Результаты исследований показали сильную кластеризацию образцов конопли в четырех четко разделенных генетических группах. Первая группа (базальная для остальных) включает 14 одичавших растений и местных сортов, собранных в Китае, а также 2 образца из США, которые, вероятно, происходят от местных китайских сортов XIX века. Вторая группа включает сорта конопли, распространенные по всему миру (5 одичавших растений, 13 местных и 20 культурных сортов). Третья группа представлена одичавшими лекарственными сортами (3 одичавших растения из Южного Китая, 11 — из Индии и Пакистана, 1 — лекарственный сорт из Индии). В четвертую группу входят 35 наркотических сортов, распространенных по всему миру.

Исследователи обнаружили, что вопреки широко распространенному мнению, которое связывает одомашнивание конопли c Центральной Азией, культивация этого растения началась в Восточной Азии. Предками всех лекарственных сортов оказались образцы из второй группы. Существенная дифференциация между дикими растениями лекарственного типа и современными европейскими и американскими сортами произошла в результате недавней интенсивной селекции.

Геномное датирование предполагает, что ранние одомашненные сорта конопли произошли от дикого вида около 12 тысяч лет назад, то есть в эпоху раннего неолита. Это совпадает с датировкой керамики и семян из Южного Китая и Тайваня (12 тысяч назад), а также Японии (10 тысяч лет назад). Археологические данные показывают, что пеньку в Китае начали изготавливать более 5 тысяч лет назад, а использовать коноплю для ритуальных и опьяняющих целей — не менее 2500 лет назад.