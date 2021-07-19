У россиян в космосе разваливаются скафандры и их нельзя надевать

Российские космонавты на Международной космической станции в скором времени могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за завершения гарантийного срока имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС». Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор – генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», – сказал Поздняков.

По его словам, на согласование технических заданий «уходят годы». А из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний.

«Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте», – заявил Поздняков.