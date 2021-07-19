Такие разные рабочие перчатки: как их подобрать

Рабочие перчатки и рукавицы придуманы специально для того, чтобы обезопасить руки в процессе проведения тех или иных мероприятий. На рынке они представлены в широком многообразии, а потому важно изначально сделать правильный выбор. Все перчатки х/б и рабочие рукавицы имеют свои особенности и используются в разных сферах.

Универсальные х/б-перчатки

Такое решение является наилучшим, с его помощью можно обеспечить защиту рук при выполнении различного типа легких работ. Применение перчаток позволяет не допустить истираний, проколов, порезов, заноз и других негативных воздействий извне. Хлопчатобумажные перчатки сегодня встречаются во многих сферах, их используют для огородных работ, в слесарных и столярных мастерских, в процессе строительства и отделки помещений. В качестве основы рабочих перчаток выступает натуральная пряжа, что позволяет полностью исключить проявление аллергии. Готовые изделия идеально повторяют анатомическое строение рук и способствуют воздухообмену, что для кожи тоже немаловажно. Дополнительно на отдельные рабочие перчатки наносится напыление ПВХ, имеющее характерный рисунок. Функция такого покрытия — увеличение степени защиты рабочих перчаток. Рассмотреть их более подробно можно на https://svan.com.ua/perchatki-xarkov/. Инструменты и прочие предметы в этом случае из рук не выскальзывают, равно как они не скользят по неровным и гладким поверхностям. Для изготовления моделей х/б используется вязка различными нитями на специальных станках.

Нейлоновые перчатки

Такие изделия изготовлены из очень тонкого, но прочного материала, благодаря чему можно выполнить особо точные работы. С помощью нейлона обеспечиваются превосходные тактильные ощущения при проведении различных мероприятий.

Двойное латексное покрытие

Для того чтобы обеспечить полноценную защиту рук от замасленных, влажных и неровных поверхностей, применяются перчатки, оснащенные двойным латексным покрытием. При помощи последнего существенно повышается степень истираемости, такими перчатками очень удобно работать с металлом.

Нитриловые перчатки

Изделия, применяемые в тех сферах, которые связаны с нефтью и ее производными. Они отличаются практичностью и долговечностью, обеспечивают защиту рук от продуктов переработки бензоатов.

Спилковые перчатки

Они изготавливаются из отменной телячьей кожи и обеспечивают защиту от брызг расплавленного металла и повышенных температур.

Кислотощелочестойкие перчатки

Изделия, применяемые на химических предприятиях, для которых характерна высокая степень опасности ввиду постоянного взаимодействия со слабыми и средними растворами щелочей и кислот.