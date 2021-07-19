Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти и продлить сделку до конца 2022 года

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились продолжать наращивать добычу нефти и продлить соглашение до конца 2022 года.С пятой попытки представители 23 стран-экспортеров «черного золота» согласовали параметры сделки на оставшуюся часть года.

С августа по декабрь они будут наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. В результате в сумме рынок получит 2 млн баррелей в день дополнительных поставок.

Условия сделки 2022 году при этом поменяются. Основной параметр — базовый уровень добычи для каждой из стран, от которого отсчитываются квоты на поставки, — будет повышен.

ОАЭ, которые требовали увеличить свой «потолок» на 650 тысяч баррелей в день, согласились на компромиссный вариант — 330 тысяч (с 3,17 до 3,5 млн б/с).

Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн б/с, до 11,5 млн б/с.

Также повышаются базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака — на 150 тысяч б/с., до 4,803 и 2,959 млн б/с соответственно.

Новый уровень отсечки будет действовать с мая 2022 года.

Добыча нефти в РФ достигнет докризисного уровня в мае 2022 года, заявил в воскресенье вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«При цене в среднем в 60 долларов за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 млрд руб. Это позитивный момент, потому что это приведет к восстановлению инвестиционной активности, в том числе нашей нефтяной отрасли. Это дополнительные заказы для промышленности, дополнительные доходы субъектов Российской Федерации», — подчеркнул он.

По его словам, решение увеличить добычу было принято в том числе из-за дефицита нефти и нефтепродуктов, оно позволит стабилизировать рынок. Он добавил, что другим фактором стало повышение прогноза ОПЕК+ по росту мировой экономики до 5,5-6%. Новак подчеркнул, что на предстоящей встрече ОПЕК+ 1 сентября возможно принятие и новых корректирующих мер на рынке нефти, если будет такая необходимость.