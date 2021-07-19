Скарлетт Йоханссон обвинила киноиндустрию в тяжелой эксплуатации своего труда

Звезда фильмов Marvel начала сниматься в кино, еще будучи подростком. Уже тогда, по словам Йоханссон, она впервые столкнулась с проблемами, потому что продюсеры выдвигали актерам определенные требования. 36-летняя артистка рассказала о периоде съемок картины «Трудности перевода».

«Когда я только начинала карьеру лет в 20 и даже в подростковые годы, я чувствовала, что постоянно играю однотипные гиперсексуализированные роли. Что, кажется, тогда было нормальным для окружающих. И хотя это не было частью моего собственного нарратива, это амплуа было создано для меня группой мужчин в индустрии», — отметила Йоханссон. Однако она призналась, что в данный момент климат в Голливуде сильно изменился, и сейчас у женщин есть множество возможностей раскрыть свой творческий потенциал.