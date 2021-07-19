Новым главой НАТО впервые может стать женщина

На пост генерального секретаря НАТО претендуют сразу три женщины — нынешние или бывшие лидеры стран Восточной Европы.

Как сообщает Politico, через год возглавить альянс может экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший президент Литвы Грибаускайте или президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Нового генсека выберут на саммите альянса в Мадриде летом 2022 года.

Фаворитом считается Грабар-Китарович — в 2011–2014 годы она работала в штаб-квартире НАТО помощником генсека по общественной дипломатии. Она также была послом Хорватии в США.

Издание отмечает, что многие высокопоставленные политики и дипломаты считают необходимым впервые в истории НАТО выбрать его генсеком женщину. Кроме того, на фоне противостояния с Россией желательно, чтобы пост занял политик из Восточной Европы, — это станет «сигналом для Москвы».